الولايات المتحدة – أكدت تقارير إعلامية امس نقلا عن ريتش بول مدير أعمال نجم لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة ليبرون جيمس، أن الأخير وافق على تمديد عقده لمدة عامين مع بطل الدوري مقابل 85 مليون دولار.

وأشار بول لشبكة “إي إس بي أن” الأمريكية إلى أن اللاعب الذي سيبلغ أواخر الشهر الحالي 36 عاما سيتقاضى 39,2 مليون دولار في الموسم المقبل و41,1 مليون في 2021-2022 و44,5 مليون في 2022-2023، وفي حال مواصلته اللعب حتى ذلك الوقت يكون اللاعب قضى عقدين من اللعب في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وبلغ معدل تسجيل “الملك” في الموسم الماضي 25,3 نقطة وكان أفضل ممرر في الموسم برصيد 10,2 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وحصل جيمس على “أفضل لاعب” في النهائيات بعدما قاد ليكرز للفوز باللقب على حساب ميامي هيت في السلسلة 4-2.

أصبح جيمس أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين يفوز بالجائزة مع ثلاثة فرق مختلفة، إذ حصل عليها مع ميامي هيت في 2012 و2013 ومع كليفلاند كافالييرز عام 2016.

ويدخل جيمس موسمه الـ18 في الدوري الأمريكي للمحترفين في موسمه الجديد 2020-2021 المقرر انطلاقه في 22 من الشهر الحالي في المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر تسجيلا برصيد 241 34 نقطة، خلف كارل مالون الثاني (928 36)، والأسطورة كريم عبد الجبار (387 38).

المصدر: “أ ف ب”

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