الولايات المتحدة – أفاد بنك “أوف أمريكا” إن المستثمرين عززوا مشترياتهم من الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم الأسبوع الماضي، بينما سحبوا المال من الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا.

ويأتي ذلك في وقت ظهرت فيه انفراجات كبيرة بشأن لقاح مضاد لكورونا ما عزز الأمل في أن الاقتصادات قد تقترب من العودة إلى وضعها الطبيعي في 2021.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي، استنادا إلى بيانات من “إي بي إف آر”، إنه جرى ضخ 115 مليار دولار في صناديق الأسهم وهو رقم قياسي في الأسابيع الأربعة الفائتة.

وشهدت صناديق السندات دخول تدفقات بقيمة 9.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر الجاري.

وعلى النقيض، شهد الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا، نزوح تدفقات بقيمة تسعة مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية.

المصدر: رويترز

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