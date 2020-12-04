ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن البعثة الأممية تكرر الضغط على أطراف الحوار لعلمها بالمواقف الدولية من الأزمة.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف أن المواقف الدولية تجاه الأزمة مرتبطة بمصالحها أيضا وأن الجانب الأمريكي يسعى لتسوية الأزمة في الوقت الراهن لحسابات خاصة متعلقة بالجانب الروسي.

واعتبر أن البديل لفشل الحوار السياسي سيكون الحرب وأن العودة مرة أخرى للصدام العسكري لن يقتصر على الداخل الليبي بل ستكون ليبيا ساحة بين الأطراف الدولية.

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