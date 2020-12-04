ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز تسعى لتحقيق إنجاز ما قبل مغادرتها ولو على حساب ليبيا وأهلها.

حويلي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية قال إن الأوضاع التي رصدتها ليست جديدة وهي موجودة منذ الفترة الأخيرة خلال عهد المبعوث المستقيل غسان سلامة بل إن الوضع الآن أفضل نظراً إلى انتهاء العمليات العسكرية.

وأشار إلى وجود عدم ارتياح واسع بين أعضاء الملتقى السياسي لإصرار البعثة على التواصل معهم بشكل شخصي كل على حدة ومطالبتهم باختيار آلية واحدة من الآليات المقترحة لترشيح الشخصيات المنوط بها تولي المناصب السيادية بالسلطة التنفيذية القادمة وهو ما يعني فقدان عملية التصويت للسرية الواجب توافرها ويفتح التساؤلات حول مدى وجود رقابة محكمة لعملية التصويت.

حويلي توافق مع من يرون أن المبعوثة الأممية دأبت على إطلاق كثير من التهديدات للأطراف السياسية الليبية في الفترة الأخيرة،مختتما :”هذا يحدث ولكن ليست لديها حجة على أحد،وأيضاً ليست لديها القدرة على تنفيذ تهديداتها بسبب التدخل الدولي بالشأن الليبي”.

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