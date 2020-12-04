ليبيا – عبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن أسفه لاستمرار تركيا في الدفع بالعلاقة مع التكتل الموحد بالاتجاه السلبي رغم العروض الإيجابية المقدمة من قبل بروكسل.

ميشيل تحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل للحديث عن إنجازات رئاسته بعد عام من توليه رئاسة المجلس الوزاري الأوروبي وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية معتبرًا أن على تركيا التعامل بإيجابية مع الاتحاد حيث يجب أن تتوقف لعبة القط والفأر التي تلعبها أنقرة حالياً، وفق كلامه.

وأعاد رئيس الاتحاد الأوروبي التذكير بأن بروكسل اقترحت اجندة إيجابية على تركيا في شهر أكتوبر الماضي تتضمن تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة وغيرها.

وأكد ميشيل أن مسؤولي الاتحاد يرون أن تركيا تسير حالياً بعكس الاتجاه المرغوب، قائلاً:” نحن نريد جميعاً أن نقيم علاقات متوازنة وجيدة مع تركيا بشرط وقف استفزازاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي ولكنها لم تستجب”.

هذا ومن المقرر أن يعمد زعماء الدول الأعضاء في الإتحاد إلى إتخاذ قرار حول الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه أنقرة خلال قمتهم القادمة والتي ستعقد وجهاً لوجه في بروكسل الاسبوع القادم.

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