إطاليا – أعلن الحساب الرسمي للدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في “الكالتشيو” خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتمكن رونالدو من تسجيل 5 أهداف في الدوري الإيطالي خلال نوفمبر، موزعة على ثلاث مباريات:

– الأول من نوفمبر: هدفان في شباك سبيزيا في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس بنتيجة 4-1.

– الثامن من نوفمبر: هدف بمرمى لاتسيو في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

– الـ21 من نوفمبر: هدفان في شباك كالياري في المباراة التي حسمها يوفنتوس بثنائية دون رد.

يذكر أن رونالدو البالغ 35 عاما سجل 8 أهداف هذا الموسم في “الكالتشيو” يحتل بها مركز الوصافة بجدول ترتيب الهدافين، بفارق هدفين عن المتصدر، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان.

المصدر: legaseriea.it

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