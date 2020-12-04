إيطاليا – نقلت صحيفة “لاغازيتا سبورت” الإيطالية عن مكتب المدعي العام في مدينة بيروجيا أن نادي يوفنتوس ارتكب مخالفات لتسريع حصول الأوروغوياني لويس سواريز على الجنسية الإيطالية.

وحسب الصحيفة الإيطالية واسعة الانتشار، فإن السلطات المحلية حققت في مخالفات مزعومة في اختبارات اللغة الإيطالية التي خضع لها سواريز للحصول على الجنسية الإيطالية في سبتمبر الماضي من أجل الانتقال لصفوف يوفنتوس.

وخضع سواريز لاختبار إتقان اللغة الإيطالية في جامعة بيروجيا ونجح في نيل درجة “B1” التي كانت تنقصه للحصول على الجنسية الإيطالية، والانضمام لصفوف يوفنتوس كلاعب إيطالي، كون قائمة “السيدة العجوز” مكتملة من اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، لكن النجم الأوروغوياني انتقل في النهاية إلى أتلتيكو مدريد قادما من برشلونة.

وأكد مكتب المدعي العام في بيروجيا اليوم الجمعة أن رئيس الجامعة جوليانا غريغو تم إيقافه عن ممارسة مناصبه العامة لمدة ثمانية أشهر بجانب سيمون أوليفيري الرئيس التنفيذي للجامعة والأساتذة ستيفانيا سبينا ولورنزو روكا بتهمة الكشف عن السرية المهنية لتحقيق مكاسب مالية غير مبررة، حيث اتضح أن محتويات الاختبار قد تم إبلاغ اللاعب بها مسبقا، ووصل الأمر إلى التحديد المسبق لنتيجة الاختبار، لتتوافق مع الطلبات التي قدمها يوفنتوس.

ومن المقرر إجراء المزيد من التحقيقات بالقضية، وسط شبهة تورط يوفنتوس في قضية فساد لتسهيل حصول سواريز على الجنسية الإيطالية.

المصدر: gazzetta.it

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