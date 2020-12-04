ليبيا – أكدت وكالة “فرانس برس” أن نجاح فرضية وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والجلوس للحوار أمر لا زال غير مؤكد.

الوكالة الإخبارية الفرنسية أرجعت في تقرير تحليلي نشرته الخميس وتابعته وترجمته صحيفة المرصد هذا الأمر لوجود انقسامات عميقة حول السلطة التنفيذية الانتقالية ناقلة عن أستاذ العلاقات الدولية ميلود الحاج تأكيده نجاح الأمم المتحدة في تسريع وتيرة المفاوضات من خلال الضغط على جميع الأطراف على المستويين العسكري والسياسي.

وأضاف الحاج أن هذه الإستراتيجية تمكنت من تقليل الفجوة بين أطراف النزاع وجعلت الاستقرار النهائي ممكنا منبها في ذات الوقت إلى مسألة نجاح العملية برمتها التي تعتمد على التوافق على شكل السلطة التنفيذية الموحدة التي ستحكم البلاد.

بدورها أدلت أستاذة القانون إيمان جلال بدلوها بشأن الموضوع إذ حذرت من تشويه نتائج الحوار السياسي ورفضها من قبل الشعب الليبي في حال الاستمرار في الترويج للشائعات التي تتحدث عن دفع رشاوى لدعم بعض المرشحين لمنصب رئيس الوزراء المقبل.

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