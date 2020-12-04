فرنسا – يبدو أن الجزائري أندي ديلور مهاجم مونبلييه الفرنسي بات مستهدفا من فيروس كورونا الذي ألم به للمرة الثانية خلال 3 أشهر، وسيبعده عن المشاركة مع فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، السبت.

وكتب ديلور على صفحته في “تويتر”: “لدي أعراض منذ الاثنين. أعاني من إرهاق كبير للغاية. لقد جاءت نتيجة فحصي بكوفيد-19 إيجابية للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر. لذا سأغيب عن مباراة مونبلييه مع سان جيرمان”.

وكان ديلور، صاحب هدفين في 10 مباريات دولية مع الجزائر منذ 2019، أصيب بالفيروس المستجد عشية انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، ما اضطره للغياب عن المباراة الأولى لفريقه أمام رين (1-2) في أغسطس الماضي.

ويعد القائد الجديد ديلور البالغ 29 عاما، السلاح الأساسي في هجوم فريق المدرب ميشال دير زاكاريان، مع تسجيله 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة، ما يجعله شريكا في نصف الأهداف التي سجلها مونبلييه حتى الآن (21 هدفا).

ونشر ديلور بعيد ذلك على “تويتر” فيديو يظهر فيه وهو يمارس التمارين الرياضية، وكتب “سأعود قريبا جدا، أنا مصمم”.

وتفشى فيروس كوفيد-19 مؤخرا في صفوف اللاعبين الجزائريين منذ تجمعهم الأخير في تصفيات كأس أمم إفريقيا، على غرار لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني رامي بن سبعيني، وياسين إبراهيمي من الريان القطري، وعيسى ماندي من ريال بيتيس الإسباني، وآدم وناس من كالياري الإيطالي.

وإلى جانب اللاعبين، طال الفيروس المستجد أيضا مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، ورئيس الاتحاد المحلي للعبة خير الدين زطشي.

المصدر: “أ ف ب”

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