ليبيا – أعلن مجلس الأمن الدولى على أن لجنة الجزاءات الدولية قد قررت إعفاء مواطنين ليبيين من تدابير حظر السفر.

مجلس الأمن أوضح بأن الرفع المؤقت لتدابير منع السفر، الذي يخضع له المواطنون الليبيون وهم: “صفية فركاش البرعصي، عائشة معمر القذافي، محمد معمر القذافي” بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011.

هذا وقد كشف مصدر بلجنة الجزاءات الدولية لصحيفة المرصد بأن البعثة الأممية إلى ليبيا قد طالبت بتسريع عملية رفع اسم السيدة صفية فركاش من قائمة حظر السفر، كونها ليست محلًا لأي ملاحقة قانونية توجب إدارج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر، ولم تطلب أية سلطة وطنية مختصة اتخاذ مثل هذا الإجراء.

هذا وقد أفادت وزارة العل بحكومة الوفاق بأن كل ما اتخذ في حق المواطنة صفية فركاش من إجراءات احترازية كان إخضاعها لأحكام قانون الحراسة رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته، وهو قانون يقضي فقط بوضع أموال الخاضعين لأحكامه تحت إدارة الحارس العام ، مبينةً بأن أحكام القانون سالف الذكر تتعلق بفرض إجراءات احترازية تطال الذمة المالية للخاضعين له ولا يمتد إلى المساس بحقهم في حرية التنقل الذي يظل حقًا دستوريًا أصيلًا مصونًا لكل مواطن ليبي، لا يمكن المساس به إلا بموجب مقتضى قانوني وبقرار من السلطة المختصة.

Share and Enjoy ! 0 Shares