السودان – شارك وزير الطاقة السوداني خيري عبد الرحمن، بعملية بدء الإنتاج النفطي بمربع 25 بحقل الراوات في مرحلته الأولى بطاقة يومية 440 برميلا والتي تمثل البئر الأول من الحقل الذي يضم 7 آبار.

وقال الوزير إن “إنتاج النفط بحقل الراوات هو نتاج لجهود سودانية خالصة بنسبة 100٪ وأن الزيارة لمؤسسات الطاقة بالنيل الأبيض تهدف لمتابعة زيادة الانتاج وزيادة العائد الاقتصادي وما يتطلب من عمل يسهم في رفع الإنتاجية”.

كما ثمن جهود العاملين في الحقل والترتيبات الفنية باعتبارها ترويجا مهما لجذب الاستثمار، داعيا العاملين إلى مواصلة جهودهم والمزيد من العطاء لزيادة الإنتاج حتى تعود الفائدة على اقتصاد البلاد بصفة عامة وعلى الولاية بصفة خاصة.

المصدر: “سونا”

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