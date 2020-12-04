وزير بريطاني : لبنان مهدد بالجوع إن لم يتحرك زعماؤه

وزير بريطاني : لبنان مهدد بالجوع إن لم يتحرك زعماؤه

لبنان – حذر جيمس كليفرلي وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية اليوم الخميس، من أن لبنان بصدد العجز عن إطعام مواطنيه في ظل أزمته المالية ومعدلات الفقر والتضخم.

ووصف كليفرلي ما يمر به لبنان بـ”مشكلة من صنع الإنسان كان يمكن منعها”، لينضم بذلك إلى مجموعة أصوات تحمل النخبة الحاكمة في لبنان مسؤولية التقاعس عن رسم طريق للخروج من الأزمة.

وقال كليفرلي الذي التقى بمسؤولين لبنانيين في بيروت اليوم: “الخطر الأكثر إلحاحا هو خطر أمن الغذاء. لبنان على وشك ألا يتمكن من إطعام نفسه”.

وأضاف: “الآن وبعد أشهر من الانفجار، لبنان يتهدده تسونامي صامت. لا بد لزعماء لبنان من التحرك”.

وأوضح أن أي إنهاء للدعم سيزيد الأمور سوءا، وأضاف: “أكرر دعوتي لقادة لبنان لفعل ما هو مطلوب وإجراء إصلاحات… فالبديل سيكون مروعا”.

المصدر: وكالات

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