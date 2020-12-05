أليغري يرغب في تدريب أحد فرق الدوري الإنجليزي

أليغري يرغب في تدريب أحد فرق الدوري الإنجليزي

إيطاليا – ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس وميلان السابق إنه يرغب في تدريب أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي يعتبره “أكثر تنوعا ومتعة” من أي وقت مضى الآن.

ورشحت تقارير إعلامية في بريطانيا أليغري لتدريب مانشستر يونايتد وأرسنال بينما ظل المدرب الإيطالي المخضرم بلا عمل منذ انفصاله عن يوفنتوس في نهاية موسم 2018-2019.

وقاد أليغري البالغ 53 عاما يوفنتوس إلى الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في خمسة مواسم متتالية إلى جانب فوزه الأول بلقب دوري الأضواء المحلي في 2011 مع ميلان.

وفي مقابلة مع صحيفة “تايمز” البريطانية قال أليغري إنه يعمل على تحسين لغته الإنجليزية ويتطلع إلى خوض تجربة أوروبية جديدة.

وأضاف أليغري: “أود خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز.. في إيطاليا توليت تدريب ميلان لمدة أربعة أعوام وأمضيت خمسة أعوام مع يوفنتوس. الآن أتوقع العمل من جديد في إيطاليا رغم صعوبة ذلك.. أو في إنجلترا”.

وتابع: “الكرة الإنجليزية في تحسن الآن بسبب وجود الكثير من المدربين الأجانب”.

وأردف أليغري قائلا: “الآن كرة القدم في إنجلترا أكثر تنوعا وأكثر متعة لكنها أيضا تحترم تقاليد الكرة الإنجليزية. هذا توازن جيد بين روح الكرة الإنجليزية والنوعية الجديدة والأساليب الخططية الجديدة للمدربين الجدد”.

وقال أليغري إن ليفربول وبايرن ميونيخ هما أفضل فريقين في أوروبا حاليا وإنه معجب كثيرا بالمدرب الألماني يورغن كلوب وما يقوم به مع ليفربول.

المصدر: “رويترز”

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