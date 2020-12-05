البحرين – أظهر البريطاني الشاب جورج راسل موهبته، وذلك بتصدره حصتي التجارب الحرة لجائزة صخير الكبرى، المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وحل البريطاني البالغ من العمر 22 عاما بدلا من مواطنه لويس هاميلتون خلف مقود سيارة مرسيدس، وذلك نتيجة غياب بطل العالم عن سباق نهاية عطلة الأسبوع الذي تستضيفه البحرين، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأثبت راسل أنه سائق واعد بإنهائه حصة التجارب الحرة الأولى لحلبة صخير التي استضافت أيضا سباق الأسبوع الماضي، في المركز الأول أمام ثنائي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن والتايلاندي أليكس ألبون بفارق 0,176 و0,265 ثانية على التوالي، فيما جاء زميله “الموقت” الفنلندي فالتيري بوتاس رابعا بفارق 0,322 ثانية.

وكرر راسل تفوقه في الحصة الثانية وتقدم مجددا على فيرشتابن بالفارق نفسه تقريبا (0,128 ثانية)، فيما كان المركز الثالث هذه المرة من نصيب المكسيكي سيرخيو بيريس (رايسينغ بوينت-مرسيدس) أمام الفرنسي إستيبان أوكون (رينو) وألبون.

في المقابل، اكتفى بوتاس بالمركز الحادي عشر بفارق 0,608 ثانية عن راسل، ما يجعله في موقف حرج إذا تكررت النتيجة في التجارب التأهيلية والسباق.

وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها راسل متصدرا إن كان على صعيد التجارب الحرة أو التأهيلية أو السباقات، وهو يدخل السباق قبل الأخير من هذا الموسم الاستثنائي الذي خيم عليه شبح فيروس كورونا المستجد وأدى الى إرجاء انطلاقه من مارس إلى يوليو، المركز الـ21 الأخير في ترتيب السائقين دون أي نقطة هذا الموسم.

وسيكون راسل ثالث بريطاني في التاريخ يدافع عن ألوان مرسيدس بعد هاميلتون وستيرلينغ موس.

وكان راسل أحد أفراد برنامج مرسيدس بنز للشباب منذ عام 2017 وتوج بطلا لسلسلة فورمولا 3 قبل أن يكرر الأمر في فئة فورمولا 2 في العالم التالي.

المصدر: “أ ف ب”

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