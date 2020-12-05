ليبيا – دعا رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في بنغازي رمزي الآغا إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات الاقتصادية، منها تعديل سعر الصرف؛ بشرط إلغاء كافة القيود المفروضة للحصول على العملة الأجنبية للاغراض الاستيرادية (التجار ) والشخصية (المواطن).

آغا حث في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على إلغاء القيود المفروضة على مصرف الوحدة والتجارة والتنمية لحصولها على العملة الأجنبية لغرض فتح الاعتمادات، مع تفعيل قرار الجمارك بشأن عدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفق أساليب الدفع المصرفية.

وأردف: “غير ذلك هو عبث واستمرار للأزمة، والضحية لن يكون إلا المواطن البسيط”.

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