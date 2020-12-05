الولايات المتحدة – نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة ستسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 يناير، على أن تترك تشكيلات محدودة في مقديشو.

وينتشر نحو 700 جندي أمريكي في الصومال لمساعدة القوات المحلية في هزيمة حركة “الشباب” المرتبطة بالقاعدة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في 17 نوفمبر المنصرم عن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

المصدر: “رويترز”

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