الولايات المتحدة – هبطت أسعار الذهب في تداولات امس الجمعة، إذ باعه المستثمرون بعد ارتفاعات كبيرة في جلسات سابقة، لكن التحفيز الأمريكي الجديد دعم الإقبال على المعدن الثمين ليحقق أول مكسب أسبوعي في شهر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1834.92 دولارا للأوقية السابعة مساء وهو في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي يقدر بـ2.6 % تقريبا، فيما جرت تسوية العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند انخفاض 0.1 % إلى 1840 دولارا.

وأظهرت البيانات، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف في نوفمبر الماضي أقل عدد من العاملين في 6 أشهر، مما يعزز التوقعات بمزيد من التحفيز المالي، وهو ما رفع المؤشرات الرئيسية في “وول ستريت” إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وفي غضون ذلك، يتجه الدولار لأسوأ أداء أسبوعي له منذ أوائل نوفمبر الماضي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاتين 2.9 % إلى 1059.17 دولار للأوقية، وهو في طريقه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر مارس الماضي.

وصعدت الفضة 0.2 % إلى 24.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 2.3 % إلى 2353.56 دولارا.

المصدر: “رويترز”

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