ليبيا – دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الايطالي بييرو فاسينو في لقاء الخميس مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري الى اطلاق سراح الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي منذ مطلع سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

فاسينو وصف وفق مذكرة صدرت عن مجلس النواب الايطالي، إطلاق سراح الصيادين بـ”العمل الإنساني والعادل”، قائلاً:” إنهم أزواج وآباء يجب إعادتهم إلى أسرهم والى حياتهم الطبيعية”،وفقاُ لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

وبشأن الازمة الليبية، شدد فاسينو على ضرورة عدم إسقاط الفرصة التي تتيحها المحادثات الليبية – الليبية من أجل التوصل إلى حل سلمي والى الاستقرار المبتغى الذي يجمع كل الاطرافالمنخرطة في الحوار.

كما دعا فاسينو إلى ضرورة الارتقاء بالتعاون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين واحترام حقوق الإنسان.

واتفق رئيسا لجنة الشؤون الخارجية بمجلسي النواب الايطالي والليبي في ختام الاجتماع على مواصلة التعاون البرلماني بين البلدين لصالح حل الأزمة الليبية.

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