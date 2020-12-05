ليبيا- أكد عضو المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية طارق المجريسي أن توافقات حوارات تونس الأخيرة بين الفرقاء الليبيين لا تمثل حلا نهائيا للأزمة الليبية.

تقرير تحليلي أعده الموقع الإلكتروني الناطق باللغة الإنجليزية لقناة “DW” الألمانية تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن المجريسي في معرض إجابته على سؤال مفاده:” هل تعني مخرجات حوار تونس الأخير أن ليبيا تقترب أخيرا من السلام؟” قوله:” لسوء الحظ كلا.. لا يعني ما توصل إليه الفرقاء أن السلام مقبل”.

ويضيف المجرسي بالقول أن هؤلاء الفرقاء يتوصلون دائما إلى اتفاقات بشأن السياسة لكنها تنهار فور انتقالهم للحديث عن التفاصيل التنفيذية مبينا في ذات الوقت أن المظهر الخارجي للحالة في ليبيا لا يشير إلى أنها بهذا القدر من السوء لاسيما حين مقارنتها بالأزمة السورية إلا أنها تمثل دورة متدهورة لها قدرة ملحوظة على تحويل النصر إلى هزيمة.

بدوره يرى كبير الباحثين في مركز “تشاتام هاوس” مؤلف تقرير حول تطور اقتصاد الحرب في ليبيا ” تيم إيتون” أن الحالة لا تبدو تشاؤمية بالمطلق لأن نصف القدح الممتلئة تؤكد أن هذا هو وقت الفرصة لإخراج ليبيا من وضعها الراهن مؤكدا أن حالة الطوارئ المالية التي تلوح في الأفق لا بد أن تجعل الليبيين بالمجمل يشعرون أن مصالحهم مهددة وهو ما يحتم وضعهم خلافاتهم جانبا.

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