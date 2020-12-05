روسيا – أعلنت جامعة بطرسبورغ الحكومية الروسية امس 3 ديسمبر الجاري عن بدء فعاليات منتدى “كوسموستارت” السنوي المتخصص بشؤون الطيران والفضاء.

وأشار بيان صادر عن الجامعة إلى أن فعاليات المنتدى لهذا العام ستختلف عن تلك التي كانت في السنوات الفائتة، وستعرض هذه الفعاليات عبر تقنية الفيديو نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بانتشار الوباء، وستستمر 3 أيام من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وأوضح البيان أن مواضيع الذكاء الاصطناعي وتقنياته ستكون النقاط الأساسية التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى لهذا العام، كما ستشهد فعاليات المنتدى مناقشة مواضيع وأفكار أخرى تتعلق بشؤون الطيران والفضاء، إضافة إلى مناقشات وحوارات مع طيارين ورواد فضاء روس من أبرزهم، ألكسندر لازوتكين، وميخائيل كورنينكو.

وسيتمكن المشاركون في فعاليات المنتدى هذا العام أيضا من التواصل مع أهم الخبراء والمختصين في شؤون الفضاء التابعين لمؤسسة “روسكوسموس” الفضائية الروسية، وشركة “إينيرغيا” الروسية، ومركز “غاغارين” لتدريب رواد الفضاء.

وحول هذا الموضوع قالت رئيسة جامعة بطرسبورغ الحكومية الروسية، يوليا أنتوخينا: “أود أن أنوه بأن منتدى كوسموستارت عقد أول مرة منذ خمس سنوات، وحينها شارك فيه نحو 300 شخص فقط، لكن شعبيته تنامت بسرعة خلال السنوات الماضية، واليوم يشارك فيه أكثر من 1500 شخص من مناطق مختلفة”.

المصدر: فيستي

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