إنجلترا – انتقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، متهما إياهم “بتجاهل صحة اللاعبين” بسبب قانون التبديلات.

ويأتي انتقاد كلوب بعد أن رفضت رابطة “البريميرليغ” السماح للأندية باعتماد قانون التبديلات الخمسة بدلا من ثلاثة خلال اجتماعهم هذا الأسبوع.

وتم السماح للمدربين بالقيام بخمسة تبديلات عند استئناف الدوري الإنجليزي الموسم الفائت بعد توقف قسري بسبب جائحة فيروس كورونا حيث أبقت الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى الأخرى على هذا القرار هذا الموسم أيضا.

إلا أن أندية “البريميرليغ” لم تصوت على اعتماده مجددا لموسم 2020-2021 حيث رأت الفرق المعارضة له أنه يخدم الأندية الكبرى.

ورغم اعتراض كلوب الذي يعاني فريقه من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، وبعض المدربين الآخرين إلا أنه لم يتم التصويت على تغيير القرار خلال اجتماع للأندية هذا الأسبوع.

وقال المدرب الألماني على هامش المباراة ضد ولفرهامبتون الأحد المقبل في الدوري: “لست متفاجئا. قلت لكم ذلك خلال اجتماع المدربين (في نوفمبر) لو تمكنا من التصويت يومها، ولكن لم يسمح لنا بذلك، لكان القرار مختلفا وحظي بـ15 أو 16 صوتا”.

وتابع: “فكرة أنه لم يتغير منذ حينها هي دليل على أن المساهمين والمدراء التنفيذيين والرياضيين يملكون وجهات نظر مختلفة عن المدربين”.

وأكد كلوب الذي قاد “الريدز” إلى لقب الدوري الموسم الفائت أن “هذا ليس مؤشرا جيدا حقيقة، وكي أكون صريحا. هؤلاء الأشخاص يتجاهلون حقا صحة اللاعبين”.

واعتبر كلوب أن هذا الأمر من شأنه أن يشكل معضلة بالنسبة لمدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، مشيرا إلى أن “معظم اللاعبين الذين يريدهم غاريث ينافسون (في أوروبا)”، في إشارة إلى الجدول المزدحم “سيحصل غاريث على ما نعطيه إياه إذا بقينا على قرار التبديلات الثلاثة… سيواجه مشاكل لذا هي مشكلة الاتحاد الإنجليزي”.

المصدر: أ ف ب

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