روسيا – أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في ألا يتمكن الذكاء الاصطناعي من أن يصبح رئيسا، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا لا تتمتع بقلب أو روح أو ضمير وهي صفات مهمة جدا للإنسان.

وجاء تصريح بوتين ردا على سؤال بهذا الشأن طرحه مساعد صوتي عليه خلال مشاركته في مؤتمر “رحلة الذكاء الاصطناعي”، المعني بسبل تطوير هذه التكنولوجيا واستخدامها في مختلف المجالات.

وأوضح الرئيس بوتين قائلا: “آمل ألا يحدث ذلك على الأقل الآن، سأخبركم لماذا؟ رغم كل شيء فإن الذكاء الاصطناعي شيء مصطنع، أي أنه ليس حقيقي، وقد سبق لرئيس (كازاخستان قاسم جومارت) توكاييف أن تحدث عن أعلى مصادر الأصول البشرية. كل شيء اصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ليس له قلب وروح ورحمة وضمير، وكل هذه الصفات مهمة للغاية للأشخاص الذين يتم اختيارهم من قبل المواطنين لاتخاذ وتنفيذ القرارات التي تفيد البلاد”.

وأضاف: “في بعض الأحيان عليك اتخاذ قرارات تبدو غير عقلانية تماما. وهذه القرارات المتعلقة بالمجال الاجتماعي تبدو أحيانا غير عقلانية، في مجال المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية على سبيل المثال وفي مجالات أخرى من حياة الإنسان، لكنها منطقية بالنسبة للرئيس بصفته إنسانا، لأنه يتخذ القرارات ليس لصالح الآلات، بل لصالح الأحياء، ويجب أن يفكر في ذلك”.

إن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يكون مساعدا وحتى مدرسا جيدا، وفقا للرئيس الروسي، كذلك أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس اتجاها مرموقا أو دعاية عصرية كما أنه لن يتلاشى بمرور الوقت.

وقال: “إننا نخصص موارد مالية وإدارية كبيرة لإنشاء وتنفيذ التقنيات (الحديثة)، والحديث هنا ليس حول شراء أجهزة متقدمة. الذكاء الاصطناعي ليس بصرعة عصرية وليس اتجاها سيتلاشى غدا أو بعد غد”.

وأشار إلى أن “تاريخ العالم يعرف العديد من الحالات التي كانت فيها الشركات العالمية الكبرى وحتى الدول تشهد توقفا بمعنى الكلمة بسبب اختراق تكنولوجي كما يتم جرفها بعيدا عن المسرح التاريخي بين عشية وضحاها”.

المصدر : وكالات روسية

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