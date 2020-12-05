تونس – أظهرت بيانات رسمية، السبت، تراجع التضخم في تونس 4.9 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني، منخفضا من 5.4 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، في بيان، إن هذه النسبة هي الأضعف منذ شهر يونيو /حزيران 2017.

وعزا الإحصاء التونسي هذا تراجع التضخم إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات من 5.6 بالمئة إلى 4.3 بالمئة خلال فترتي المقارنة، وأيضا نتيجة تراجع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والفنادق من 3.3 بالمئة إلى 1.3 بالمئة.

وشهدت نسبة التضخم استقرارا لثلاثة أشهر متتالية (أغسطس – أكتوبر) عند مستوى 5.4 بالمئة، على اساس سنوي.

وسجل الاقتصاد التونسي انكماشا غير مسبوق 10 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، مقابل نمو 1.1 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.​​​​​​​

الأناضول

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