ليبيا – رأى وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو انه على الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط ​​الأوروبية العمل ضد كل محاولات تخريب التقدم المحرز في ليبيا.

دي مايو مخاطبا منتدى حوارات المتوسط وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الجمعة قال:”دورنا كدول في الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط ​​هو حماية العملية السياسية التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة من تدخلات أجنبية اضافة الى دعم تسمية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة الى ليبيا”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الايطالية بأنه في ليبيا تم التوصل الى وقف لإطلاق النار وخارطة طريق وموعد انتخابات،مختتماً :”يجب علينا حماية هذا المسار الثمين لأنه نتيجة سنوات وساطة شهدت انخراط دول كإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا”.

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