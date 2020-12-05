مصر – أسفرت جهود الدولة المصرية بالتنسيق مع الأجهزة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية عن الإفراج عن المواطن الربان البحري، فاروق محمد الذي كان محتجزا لدى الحوثيين حسب قوله.

وعبر الربان البحري المصري، فاروق محمد، الذي وصل بلاده الجمعة، عن فخره بالأجهزة المصرية التي عملت للإفراج عنه.

وقال فاروق: “أنا كلي فخر إني مصري وكلي فخر بالأجهزة المصرية اللي كانت سبب في الإفراج عني، وكنت فاكر إن مصر نسيتني لكن عرفت أن مصر متابعاني من أول يوم”.

وأكد أن مطار عدن فتح له وحده ليستطيع الوصول إلى مصر.

وحول تفاصيل احتجازه نقلت صحيفة “صدى البلد” عن الربان قوله:

” كنت متوجه بصحبة عدد من أصداقائي وطاقم العمل بالسفينة إلى إحدى الدول، وأثناء ذلك اعترض طريقنا مجموعة مسلحة من الحوثيين حيث تم احتجازنا لعدة أيام وسط جزيرة في البحر حتى تم نقلنا بعد ذلك الي صنعاء”.

وأضاف الربان بحري فاروق: “أنا كنت محتجز بقالي 10 شهور منذ أن وقعت عملية السطو المسلح من خلال الحوثيين، ولكن كانت المعاملة جيدة وكل طلباتي كانت مجابة دون الإهانة لي ولا للأشخاص الذين كانوا معي”.

وفي الجهة المقابلة، ولم يصدر بيان بالخصوص من صنعاء حول هذا الموضوع.

المصدر: اليوم السابع + RT

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