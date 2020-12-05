روسيا – أعلنت شركة “روس نفط” الروسية امس عن اكتشاف حقلين جديدين للغاز ومكثفات الغاز الطبيعي في المحيط المتجمد الشمالي.

وأكدت الشركة الحكومية أن هذين الحقلين اكتشفا خلال التنقيب في بحر كارا، مشيرة إلى تنفيذها أعمال سيزمية بمساحة 5.4 ألف كم مربع وبحوثا بيئية وجيولوجية وهندسية.

وذكرت الشركة أن البحث جار حاليا لتقييم احتياطيات الغاز ومكثفات الغاز في الحقلين.

من جانبها، أعلنت الوكالة الفدرالية للموارد الطبيعية “روس نيدرا” أن احتياطيات الغاز في الحقلين حسب التقييمات الأولية تقدر بـ1.3 تريليون متر مكعب، ومن المتوقع أن ينتهي التقييم بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي

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