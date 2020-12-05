السعودية – توج اللاعب الدولي السوري عمر السومة نجم الأهلي السعودي البالغ 31 عاما، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لكرة القدم عن شهر نوفمبر الماضي.

وسجل السومة 4 أهداف خلال شهر نوفمبر، ليتشارك صدارة الهدافين مع 5 لاعبين بعد مرور 6 جولات من عمر الدوري.

وجاءت أهداف السومة الأربعة كالتالي:

– في الـ7 من نوفمبر (الجولة الرابعة): سجل السومة ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك العين في المباراة التي انتهت لمصلحة الأهلي بنتيجة 4-3.

– في الـ29 من نوفمبر (الجولة السادسة): سجل السومة هدفا بمرمى الفيصلي في المباراة التي حسمها الأهلي لمصلحته بنتيجة 2-1.

كما توج الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، بجائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر.

وتوج بجائزة أفضل حارس في شهر نوفمبر أمين بخاري حامي عرين العين.

فيما حصل عبد الإله العمري لاعب النصر على جائزة أفضل لاعب صاعد عن الشهر الماضي.

المصدر: spl.com.sa

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