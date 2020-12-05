واشنطن – ارتفع حجم مبيعات الأسلحة الأمريكية خلال العام الحالي 2020، بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 175.08 مليار دولار.

وفي موجز صحفي مشترك بمقر وزارة الدفاع (البنتاغون)، امس، أعلن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية- العسكرية كلارك كوبر، ومديرة وكالة التعاون الدفاع والأمني في وزارة الدفاع هايدي غرانت، أرقام مبيعات سلاح الولايات المتحدة للعام الحالي.

ووفقًا للأرقام المعلنة، حققت الولايات المتحدة 50.78 مليار دولار من “المبيعات العسكرية الأجنبية” بين الحكومات، و 124.3 مليار دولار من “المبيعات التجارية المباشرة”.

وبحسب نفس الأرقام، فإن مبيعات السلاح خلال العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة 2.8 بالمئة وحققت 175.08 مليار دولار مقارنة بالعام الفائت الذي حققت فيه 170.09 مليار دولار.

وتعتبر صفقة بيع 105 طائرات من طراز “F-35” لليابان بقيمة 23.11 مليار دولار أكبر عملية بيع عسكرية أجنبية خلال 2020 للولايات المتحدة، تلتها صفقة بيع مروحيات بـ 4.25 مليار دولار للمغرب.

وأشار كوبر إلى أنه في حال إتمام صفقة بيع مقاتلات “F-35” لليابان التي وافقت عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب والتي تنتظر موافقة الكونغرس، فإنها ستكون أكبر عملية بيع أسلحة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أنهم يعملون عن كثب مع البلدان الأجنبية التي يبيعون لها الأسلحة من أجل منع استخدامها ضد المدنيين، ويراقبون استخدامها.

الأناضول

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