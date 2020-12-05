مصر – علق محامي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، فريد الديب، على قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بإلغاء التجميد المفروض على أموال الرئيس الأسبق وأسرته.

وأكد الديب أنه “سوف يتم رفع دعوى تعويض ضد الجهة المعنية هناك لتقاعسها عن التحقق خلال السنوات العشر السابقة من أن الرئيس مبارك وأفراد أسرته يلقون “النصفة الكاملة”، بحسب قوله، وفقا لتصريحاته مع صحيفة “الوطن” المصرية.

ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، اليوم، صورة لوالده في “تويتر”، وأرفقها بآية من “القرآن الكريم”: “وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين”.

وأضاف: “الحمد والشكر لله، اللهم أغفر لأبي، وارحمه، واعف عنه، واجعله في جنتك آمنا مطمئنا يا رب”.

جدير بالذكر أن محكمة العدل الأوروبية أعلنت يوم أمس الجمعة، أن السبب وراء إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أصول الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وعائلته، كان خطأ في الإجراءات.

ولم يلغ حكم المحكمة كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق مبارك وأسرته خلال الفترة من 2016 حتى 2018.

يذكر، أن قرار التجميد شمل أموال مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ.

المصدر: الوطن + RT

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