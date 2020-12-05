ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أن مسألة تجميد الإيرادات في المصرف الخارجي موضوع قديم جديد، إلى أن خرج رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وتحدث عن تجميد الإيرادات في المصرف الخارجي.

نصية تساءل خلال برنامج “المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد: “هل التجميد بإرادة ليبيا واتفاق ليبي أم بارداة خارجية واتفاق خارجي؟ الجميع مرّ في الربكة بمسالة الاقتصاد وسعر الصرف ورسوم العملة، مما جعلنا في اللجنة المالية بعد أن تمت الإحاطة مع مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية نلاحظ مشكلة كبيرة جدًا أن كل طرف من الأطراف الاقتصادية في ليبيا يعمل بمفرده”.

وأشار إلى أن حديث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يشير لوجود توافق مع الرئاسي ولكن الجميع يسأل هل التوافق بين الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط توافق محلي ناتج عن الأزمة الحاصلة بين الرئاسي والمؤسسات الاقتصادية ووزير الاقتصاد وكل يعمل بمفرده، أم هي ترتيبات خارجية واتفاق خارجي؟

ولفت إلى ضرورة التئام مجلس مصرف ليبيا المركزي، فهو الحل ونقطة البداية لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أنه من الصعب الحديث عن حل في المسار الاقتصادي دون الحديث عن حل في المسار السياسي والعسكري.

كما تابع: “المسارات الثلاثة يجب أن تكون متوازية ومتلازمة والرؤيا فيها تكون واضحة وشاملة، لماذا التعمد في إرباك المسار الاقتصادي؟ يخرج البيان ويدعو اجتماع الرؤساء الليبيين. الاحتياطات هذه ملك للشعب الليبي ووضعت لاستخدامها وقت الازمة، مسألة انقسام السلطة التشريعية كارثة لا أحد ينكر ذلك، ووجودها موحدة يساهم في إنجاز الكثير”.

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