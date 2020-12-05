ليبيا – أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الليبية في بيان لها أمس الخميس عن إنخفاض في مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية سواء محطة كهرباء شمال بنغازى ومحطة كهرباء الزويتينة من 230 الى 180 مليون قدم مكعب .

الهيئة العامة وفي بيانها الذي نشرته عبر مكتبها الإعلامي أوضحت أن الإنخفاض أدى إلى فقدان طاقة كهربائية تقدر بـ 250 ميجاواتت الأمر الذي تسبب في ازدياد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية حتى وصل 400ميجاوات.

وبدوره،قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة المسماري إنه إلى الآن لم توضح شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز سبب فقدان هذه الكمية،مضيفاً:” أن فقدان هذه الكمية سيسفر عن ساعات طرح للأحمال تتراوح مابين 4 إلى 6 ساعات على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء”.

المسماري أكد أن هذه المشكلة خارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء،مختتماً :”فور تزويدنا بالكميات المتفق عليها من الغاز من قبل شركة سرت ستستعيد الشبكة الكهربائية استقرارها نسبياً”.

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