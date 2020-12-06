بروكسل – أرتفعت أسواق الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة، امس، وارتفعت مؤشرات “وول ستريت” إلى مستويات قياسية، بدعم من تجدد الآمال بحزمة تحفيز أميركية جديدة.

وبحلول الساعة 19:13 (ت.غ) صعد مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من نقطة أو بنسبة 0.59 بالمئة إلى 30146.5 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 21.68 نقطة أو بنسبة 0.59 بالمئة إلى 3688.4 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 55 نقطة أو بنسبة 0.44 بالمئة إلى 12433 نقطة.

وفي أوروبا، أغلقت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع بدعم من أسهم قطاع النفط وآمال التحفيز في الولايات المتحدة.

وقفز مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.9 بالمئة، بعد توصل “أوبك+”، الخميس، لتسوية سمحت بتمديد تخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، ومؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة.

وبعد تعثر المفاوضات لأربعة أشهر، أبدى الجمهوريون والديمقراطيون الأمريكيون مؤشرات أولية لاتفاق وشيك بشأن حزمة تحفيز بمقدار 908 مليارات دولار.

وتتضمن الحزمة قروضا جديدة وضمانات للشركات الصغيرة بقيمة 332.7 مليار دولار، بحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام أميركية.

وتعززت الترجيحات بقرب الاتفاق على حزمة التحفيز بعد بيانات رسمية أظهرت الجمعة تباطؤ نمو الوظائف الأميركية تحت ضغط تصاعد وتيرة الاصابات بفيروس كورونا.​​​​​​​

الأناضول

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