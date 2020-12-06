ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم أبو شعالة أن ما يسمى بـ”جهاز الحرس الوطني” مربوط بقانون للحرس الوطني، ويخلق نظامًا التعامل بين ما يسمى كتائب الثوار والجيش.

أبو شعالة وخلال تصريح لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت تابعته صحيفة المرصد، أضاف: “التجمع بمدينة الزاوية يدعو لدعم جهاز الحرس الوطني، وهذ الجهاز مربوط بقانون للحرس الوطني وخلق نظام التعامل بين ما يسمى كتائب الثوار والجيش”.

وتابع: “يجب أن تلغى الأسماء كلها وتنصهر في اسم واحد يكون خاضعًا للقوانين، أفضل من أن تكون مشتتة ولا تستطيع حكمها بقانون؛ لأنه الآن أصبحت الكتائب يعلب بها بعض الناس ووظفوها بأشياء، وهي في نفس الوقت بريئة مما توظف فيه”.

عضو المجلس الإستشاري طالب بانصهار ودمج جميع الكتائب بجهاز الحرس الوطني؛ ليتم التعامل معها بالقانون ،مؤكدًا أن الدولة لا تبنى إلا بالقانون.

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