عمان – تراجع التداول في سوق العقار الأردني بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي، خلال 11 شهرا من العام الجاري، وفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة (حكومية) صدرت الأحد.

وقالت الدائرة إن قيمة مبيعات العقار بلغت 2.87 مليار دينار (4.04 مليار دولار)، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مقارنة مع 3.97 مليار دينار (5.59 مليار دولار) في نفس الفترة من 2019.

وتراجعت قيمة الإيرادات الحكومية، من مبيعات العقار خلال الفترة بنسبة 42 بالمئة، على أساس سنوي، إلى 115.7 مليون دينار (163.13 مليون دولار)، نزولا من 201.1 مليون دينار (283.5مليون دولار).

وتراجع الطلب على العقار في السوق الأردنية على خلفية تفشي جائحة كورونا وغلق الأسواق المحلية لأكثر من 50 يوما، بما فيها غالبية المؤسسات الحكومية والبنوك، ما جعل من الصعب إتمام معاملات البيع والشراء.

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2020 نحو 1,873 عقاراً بانخفاضٍ 34 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات 11 شهرا بالمرتبة الأولى بمجموع 536 عقارا، والسعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 436عقارا، وحملة وثائق غزة بالمرتبة الثالثة بمجموع 268 عقارا، والسورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 200 عقار.​​​​​​​

الأناضول

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