ليبيا – وصف عضو مجلس النواب ميلود الأسود اتهام اجتماع غدامس بالسعي لاختيار رئيس إخواني للبرلمان بأنه محاولة لإفشال الاجتماع.

الأسود وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد قال: “إن عدد الإخوان بالبرلمان وبالجلسة التي ستعقد بغدامس ربما لا يزيد على 15 نائبًا، كما أننا اتفقنا في اجتماعاتنا التشاورية السابقة أن تؤول رئاسة البرلمان لشخصية من الشرق الليبي”.

وفي تفسيره لانسحاب بعض النواب من الاجتماع، أوضح الأسود: “بعضهم أدرك مبكرًا انتفاء حظوظه في أن يكون في رئاسة المجلس ولجانه، وسمعنا أيضًا بتعرض بعض النواب لضغوط وتهديدات شخصية، وهؤلاء عاد بعضهم لبنغازي”.

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