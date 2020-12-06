مصر – توج الأهلي بلقب بطل كأس مصر لكرة القدم بتغلبه في المباراة النهائية امس السبت على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم الأهلي بهدف محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتعرض أحمد علاء لاعب طلائع الجيش للطرد في الوقت بدل الضائع للمباراة عقب تلقيه الإنذار الثاني.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للأهلي.

وهذا التتويج هو الـ37 للأهلي في تاريخ كأس مصر، فيما لم يستطع طلائع الجيش التتويج بأول ألقابه.

وبهذا التتويج، جمع الأهلي “الثلاثية” في موسم واحد، بعد تتويجه في وقت سابق بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

المصدر: RT

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