ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني سيطرة تيار جماعة الإخوان على 45 مقعدًا في لجنة الحوار السياسي الليبي من أصل 75، موضحًا أن أي آلية سيتم الاتفاق عليها ستخدم مشروع الإخوان برعاية ممثلة الأمين العام إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

العباني حذر في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد من المحاولات التي تجري لتمكين جماعة الإخوان من مفاصل الدولة الليبية، لافتًا إلى وجود رفض من القوى الوطنية الممثلة لغالبية السكان لتمكين الجماعة من الحكم.

وأوضح عضو البرلمان أن تمكين الإخوان يعني الاحتكام للسلاح وتجاوز تفاهمات اللجنة العسكرية الليبية.

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