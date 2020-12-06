بغداد – أكد وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، الأحد، إن تداعيات كورونا وضعت الصناعات النفطية في وضع حرج، متوقعا أن ترتفع الأسعار فوق 50 دولارا مطلع العام المقبل.

جاء حديث عبد الجبار خلال افتتاح مؤتمر ومعرض النفط والغاز في العاصمة بغداد.

وقال الوزير العراقي إن “الوضع الراهن للصناعات النفطية في العراق والعالم أصبح حرجا بسبب تفشي فيروس كورونا”.

وأضاف إن “اتفاقات أوبك (الخاصة بخفض الانتاج)، ستسهم في تعزيز الأسعار لتتجاوز 50 دولارا في أوائل 2021”.

وزاد “الأسعار تتحسن لكنها ما زالت حساسة للتقلبات الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا”.

وأكد عبد الجبار التزام العراق ملتزما باتفاق “اوبك+” بشأن خفض إنتاج “لأنه يخدم مصالحه”.

وأشار الوزير العراقي إلى أن “وزارة النفط ماضية باتجاه توسيع استثمار الغاز وفتح نقاشات إيجابية مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز وفق أساليب حديثة مع شركات متخصصة أبرزها شركة شيفرون العالمية”.

وقال إن وزارته “تعمل على تعظيم الاستثمار في قطاع البنى التحتية للصناعة النفطية، وأن هناك نقاشات مع شركات متخصصة”.

ولفت عبد الجبار إلى إن موازنة العراق للعام 2021 تفترض سعرا للخام 42 دولاراً للبرميل”.

وقال وزير النفط العراقي إن متوسط صادرات البلاد من الخام تبلغ حوالي 2.8 مليون برميل يوميا في كانون الأول/ديسمبر الجاري، معلنا أن العراق “سيبدأ بيع 3 خامات نفطية في كانون الثاني/يناير 2021”.

وانطلقت في بغداد صباح اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض النفط والغاز في العراق بمشاركة ممثلين عن الشركات النفطية والبنوك الأجنبية.

وعلى مدار يومين، سيناقش المؤتمر واقع الصناعة النفطية واستثمار الغاز في العراق للمرحلة المقبلة، إضافة إلى تطوير الاقتصاد العراقي باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير قدرات القوى العاملة وتسهيل عمل ودخول الشركات الأجنبية للعمل في العراق.

الأناضول

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