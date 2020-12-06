إسبانيا – سحق الكيني كيبيووت كاندي البالغ 24 عاما، الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون الأحد في فالنسيا، بتسجيله 57:32 دقيقة متقدما على الأوغندي جاكوب كيبليمو بطل العالم (57:37).

وكان الرقم القياسي العالمي السابق بحوزة الكيني الآخر جوفري كاموورور والبالغ 58:01 دقيقة، سجله في سبتمبر 2019 في كوبنهاغن.

وفي هذا السباق السريع، نجح أربعة عدائين في النزول تحت الرقم القياسي السابق: كاندي، كيبليمو بالاضافة إلى الكينيين رونيكس كيبروتو (57:49 د) وألكسندر موتيسو (57:59 د).

ونجح كاندي في إنجاز لافت بإنهاء رابع سباق نصف ماراثون هذه السنة نزل في جميعها تحت حاجز 59 دقيقة.

ويؤكد مسار فالنسيا سرعته من بين سباقات الطرق، وما عزز أرقام الأحد حالة الطقس المناسبة، مسار مسطح معروف بسرعته الفائقة واستخدام جيل جديد من الأحذية “السحرية” ذات الألواح الكربونية والكعوب المعززة المقدمة لغالبية المشاركين.

ولدى السيدات، نجحت النجمة الإثيوبية غنزيبي ديبابا البالغة 29 عاما بإحراز اللقب بزمن 1.05:18 ساعة متقدمة على الكينية شيلا شيبكيروي (1.05:39 س).

المصدر: “أ ف ب”

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