ليبيا – صادرت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش بمدينة الكُفرة عددًا من السيارات الصغيرة كانت مهربة إلى دولة السودان.

كتيبة سبل السلام أكدت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية المصادرة تمت عقب خروج الكتيبة في دورية حول الحدود الجنوبية، حيث تقوم الكتيبة وبشكل مستمر بتكثيف الدوريات في الصحراء خاصة خلال هذه الأيام، وبشكل مستمر لحماية حدود وسيادة الدولة الليبية، ولمنع دخول الأمراض والأوبئة وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

كما توّهت الكتيبة إلى أنها ما زالت مستمرة في الدوريات ومكافحة هذه جميع الظواهر السلبية التي تهدد أمن ليببا.

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