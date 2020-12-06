إسبانيا – تراجع برشلونة “خطوة هائلة إلى الوراء” بحسب مدربه الهولندي رونالد كومان، بعد خسارته السبت أمام مضيفه قادش 1-2 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وبعد أن مني بخسارته الرابعة في 10 مباريات هذا الموسم ضمن الليغا، قال كومان: “هذه خطوة هائلة إلى الوراء على صعيد احتمالات المنافسة (على اللقب)، يجب أن نرى الأمور من هذه الزاوية”.

ويحقق برشلونة بداية سيئة في الدوري المحلي وضعته في المركز السابع، بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

وتابع كومان، مدافع النادي الكاتالوني السابق والقادم من تدريب المنتخب الهولندي: “النتيجة النهائية مخيبة. يجب أن نكافح، أن نتابع، لكن هذا صعب: فارق 12 نقطة مع فريق قوي مثل أتلتيكو، هذا هائل”.

وأكمل كومان: “لكن الحقيقة، أنه إذا لم نحسن وضعنا ولا نتطور في إدارة الأوقات الحاسمة وفتراتنا السيئة في بعض المباريات خارج أرضنا، لا يمكننا القول سوى (إن اللقب قد ضاع)”.

ودخل برشلونة اللقاء على خلفية ثلاثة انتصارات متتالية سجل فيها 11 هدفا من دون أن تهتز شباكه، بينها مباراتان في دوري أبطال أوروبا، لكن معاناته خارج ملعبه محليا تواصلت بفشله في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا بعيدا عن

“كامب نو”.

ووجد كومان صعوبة في “تفسير الأهداف التي نتلقاها”، وذلك بعد خطأ دفاعي من الشاب أوسكار مينغيسا أدى إلى هدف قادش الأول في مرمى الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن الذي يتحمل أيضا مسؤولية الهدف الثاني: “هذا ضعف في التركيز ربما، لكن اليوم (السبت) افتقدنا للشراسة عندما كانت الكرة مع الخصم”.

ويتواجه برشلونة مع يوفنتوس الإيطالي الأسبوع المقبل قي دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن بطل إيطاليا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، قبل أن يستضيف ليفانتي الأسبوع المقبل في الليغا.

المصدر: “أ ف ب”

Share and Enjoy ! 0 Shares