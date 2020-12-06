الإمارات العربية – أظهرت بيانات رسمية أن البنوك الإماراتية، رفعت استثماراتها في سندات الدين بمقدار 3.18 مليارات دولار أو بنسبة 6.2 بالمئة في أول تسعة أشهر من العام الحالي.

وقال البنك المركزي الإماراتي في أحدث بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني إن إجمالي استثمارات البنوك في سندات الدين ارتفع لنحو 201.5 مليار درهم (54.86 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/أيلول، من 189.8 مليار درهم (51.67 مليار دولار) بنهاية الشهر المقابل من 2019.

ويعد الاستثمار في السندات من أكثر أوجه الاستثمار المفضلة للقطاع البنكي في دولة الإمارات، نظراً لعوائدها المضمونة، وانعدام نسب المخاطرة مقارنة ببقية الأدوات الاستثمارية الأخرى، لاسيما وسط تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويعمل في الإمارات 48 مصرفا، بينها 22 مصرفا محليا و26 بنكا أجنبيا، تخدم أكثر من 9.5 ملايين مواطن ومقيم.

الأناضول

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