مصر – وصلت الى مصر، اليوم الأحد، دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها ضمن صفقة الـ1300 عربة، التي تشمل عربات يحمل بعضها مواصفات يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر.

وأكدت مصادر في هيئة سكك حديد مصر لصحيفة “الأهرام” المصرية، أنها سوف تستلم 22 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية)، عبر ميناء الإسكندرية، في حين تشمل الصفقة “800 عربة مكيفة، 500 منها درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية”، حيث تبلغ قيمة الصفقة 1.0165 مليار يورو.

وأشار نفس المصدر إلى أن الهيئة تستقبل دفعات شهرية تبلغ نحو 35 عربة شهريا، ضمن الصفقة الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر.

وبلغ إجمالي ما تم توريده قبل دفعة اليوم، 151 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية، ويتم إدخال 3 قطارات روسية جديدة شهريا، وفق العقد المبرم مع شركة “ترانسماش هولدينج” الروسية، لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

المصدر: الأهرام

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