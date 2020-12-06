موسكو – تغلب دينامو موسكو على ضيفه أرسنال القادم من مدينة تولا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين دينامو بالفضل في الفوز لنجمه دانييل فومين الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وبهذا الفوز، رفع دينامو رصيده إلى 30 نقطة وصعد إلى المركز الرابع.

في المقابل، امتدت سلسلة عدم الفوز لفريق أرسنال إلى 6 مباريات (4 خسارات وتعادلين)، وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru

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