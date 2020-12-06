روسيا – ذكرت مجلة “الدفاع – ذي ديفينس” الأمريكية، أن الدبابة الروسية “قاتلة الدبابات – تريمناتور” التي دخلت الخدمة في الجيش الروسي، يمكنها أن تحل محل 6 عربات مدرعة، و40 راميا بقواذفهم.

وأشارت المجلة إلى أن “المركبة مزودة بنظام صاروخي من طراز (أتاكا) الأسرع من الصوت المضاد للدبابات والقادر على إصابة أهداف على مسافة تصل إلى 6 كيلومترات، بالإضافة إلى مدفعين عيار 30 مم، يمكن استخدامهما ضد المشاة والمروحيات، وقاذفي قنابل ومدافع رشاشة”.

وأضافت: “تصل سرعة الدبابة إلى 60 كيلومترا في الساعة، ويقودها طاقم مكون من 5 أفراد وتصميمها يعتمد على تصميم دبابة T-90”.

ووفقا للخبراء العسكريين “يمكن لدبابة واحدة أن تحل محل تشكيل قوامه 40 مقاتلا وست مدرعات”.

وأكدت المجلة الأمريكية، أن “الدبابة ظهرت لأول مرة خلال العرض العسكري السنوي في الساحة الحمراء عام 2018، وتشارك في العملية الروسية في سوريا”.

المصدر: “ذي ديفينس الأمريكية”

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