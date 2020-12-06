إيران – أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد بلاده لرفع طاقتها لإنتاج النفط “إلى حجمها الطبيعي لأجل استئناف التصدير”، وذلك خلال اجتماعه بمجلس التنسيق الاقتصادي الحكومي.

وأضاف روحاني موضحا أن “إنتاج النفط واجه تحديات بسبب العقوبات التي فرضت على طهران قبل إبرام الاتفاق النووي عام 2015″، لكن “الحكومة تمكنت خلال فترة وجيزة من زيادة الإنتاج بعد توقيع الاتفاق، وإيصال صادرات إيران النفطية إلى أكثر من مليوني برميل يوميا”. وإذا كان حجم صادرات النفط قد تقلص فهو بسبب “الحرب الاقتصادية الأمريكية” التي “أعاقت صادرات إيران من النفط والمواد البتروكيماوية”، معلقا بأن “رغبة ترامب بتصفير صادرات إيران النفطية لم تتحقق وسيأخذ أمنيته تلك معه”.

وسبق تصريحات الرئيس روحاني إعلان موجكان خانلو المتحدثة باسم هيئة الموازنة العامة الإيرانية الأربعاء الماضي أن طهران قررت بيع 2,3 مليون برميل نفط يوميا العام المقبل وفقا لقانون الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة التي تنطلق يوم 21 مارس 2021.

المصدر: مراسل RT من طهران/قناة “العالم” التلفزيونية الإيرانية

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