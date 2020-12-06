واشنطن – أفادت وكالة التصنيف الائتماني الدولي “ستاندرد آند بورز”، إنه رغم الأخبار الجيدة المتعلقة بلقاحات كورونا، إلا أن الوباء سيواصل تشكيل ضغط شديد على شروط الائتمان العالمية في العام 2021.

جاء ذلك في بيان صادر عن “ستاندرد آند بورز”، الجمعة، أوضحت فيه أن موجات كورونا الجديدة تشكل خطرا على النصف الأول من العام القادم.

وأضافت أن إعادة فرض تدابير السيطرة على الوباء قد يلحق ضررا في انتعاش الاقتصادات الهشة.

وأردفت أنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد العالمي بداية ضعيفة أوائل العام المقبل، معربة عن توقعها أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي بنهاية 2021، نحو 5 بالمئة.

وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 7 بالمئة، في العام المقبل، والأمريكي 4.2 بالمئة، وفي منطقة اليورو 4.8 بالمئة.

الأناضول

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