ليبيا – اجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة في طرابلس مع مدير عام مستشفى الرازي للامراض النفسية والعصبية بطرابلس السيد أحمد غوار .

وقد قدم مدير المستشفى خلال الاجتماع نبذة عن نشاط المستشفى والوضع الحالي بعد التحسينات التي تم تنفيذها مؤخرا بدعم من وزارة الصحة والمختنقات الحالية التي يسعى المستشفى الى حلها وتوفير بعض الاحتياجات ومدى امكانية دعم المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الجانب ، وفقًا لبيان صادر عن المؤسسة.

ومن جهته شكر صنع الله القائمين على هذا المستشفى واثنى على جهودهم لخدمة هذه الشريحة التي تحتاج لوقفة جادة وتقديم الاهتمام الكافي وتوفير الاحتياجات الملّحة والضرورية لمواجهة التحديات التي يواجهها القائمين عليه وقطاع الصحة في ليبيا بشكل عام ، بحسب البيان نفسه .

وتطرق إلى : ” وضع الصحة في ظل تردي الوضع الاقتصادي في البلاد وتفشي وباء كورونا وبأنه ومن خلال ادارة التنمية المستدامة وحسب ما يتاح من امكانيات سيتم تقديم الدعم الممكن لتحسين الخدمة التي تقدم لهذه الشريحة التي تحتاج الى اهتمام ورعاية خاصة ” .

وحضر الاجتماع كل من مختار عبد الدائم مدير التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، و عن جانب مستشفى الرازي حضر كل من، مدير المالية والإدارية عصام محمد، ومدير مكتب العلاقات عصام الكحّولي، ومدير مكتب المدير العام خديجة الرياني.

المرصد – متابعات

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