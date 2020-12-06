العراق – قصفت طائرتان تركيتان مساء السبت محيط قريتين على سفح جبل كارة بناحية ديرالوك التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك شمالي العراق.

وقال مدير ناحية ديرالوك سامي برواري، إن “القصف استهدف مواقع في قريتي كركاش وسبينداري دون أن يوقع أي خسائر بشرية”.

وأفاد سكان محليون بأن “طائرتين تركيتين نفذتا غارتين متتاليتين على محيط القريتين”، وعادتا إلى الأجواء التركية عقب العملية.

وأطلقت تركيا منذ منتصف يونيو الماضي عمليتين عسكريتين في إقليم كردستان العراق، ادعت أنهما تستهدفان مواقع “حزب العمال الكردستاني”.

المصدر: “رووداو”

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