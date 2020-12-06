عُمان – اعلن في مسقط، الأحد، تأسيس شركة نفطية جديدة مملوكة للحكومة، بموجب مرسوم أصدره السلطان هيثم بن طارق واوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

يأتي تأسيس “شركة تنمية طاقة عُمان” في إطار مساعي السلطة للحصول على قروض لاستغلال أكبر مربع امتياز نفطي في البلاد.

ووفقا للمرسوم، فإن الشركة الجديدة ستمتلك حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع 6، وتتولى القيام بعمليات استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية في عمان وفقا لتلك الاتفاقيات.

ومن صلاحيات الشركة “اقتراض أو جمع الأموال أو التمويل أيا كانت طبيعته، أو ضمان أو كفالة أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة و/أو أي طرف ثالث على أي نحو مهما كان، وإصدار أي نوع من الصكوك المضمونة بأصول أو غير المدعومة بأصول أو السندات العادية أو الصكوك وغير ذلك من الأوراق المالية، أو الإدراج في أي سوق مالية أو إلغاء الإدراج”.

ووفي تشرين الأول الماضي، ذكرت تقارير إعلامية أن سلطنة عمان، التي تكافح لتمويل عجز الميزانية المرتفع بها، تعتزم نقل حصتها في المربع 6 والبالغة، 60 بالمئة من “شركة تنمية نفط عمان”، إلى شركة جديدة، ستقوم بدورها بمحاولة إصدار سندات بنحو ثلاثة مليارات دولار في النصف الأول من 2021 .

ووفقا لوكالة “بلومبرج” الأمريكية للأنباء، فإن المربع 6 هو أحد أكبر حقول النفط الخام في الشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية 650 ألف برميل في يوميا.

وتمتلك “رويال داتش شل” 34 من الحقل، مقابل 4 بالمئة لـ”توتال” و2 بالمئة لـ “بارتكس”.

الأناضول

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